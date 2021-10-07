Российские хакеры, атаковавшие правительственные сайты США, похитили данные о контрразведывательных операциях и политике санкций – расследование Microsoft

Кибератаки на правительственные сайты США получили широкую огласку. Власти Соединенных Штатов возложили ответственность за них на российскую Службу внешней разведки, которая отрицает свою причастность к ним. Как пишет Reuters, o целях и результатах этих атак известно мало.

Хакеры получили секретную информацию, используя уязвимости программного обеспечения Microsoft, добавили специалисты.

Генеральный менеджер подразделения цифровой безопасности Microsoft Кристин Гудвин сказала, что компания сделала такие выводы, проанализировав типы клиентов и учетных записей, которые стали объектом атаки.

Специалисты, работавшие над правительственным расследованием, сказали Reuters, что российские хакеры использовали определенные запросы при поиске цифровых файлов. Среди них были в том числе санкции.

Бывший глава американского агентства по киберзащите CISA, советник SolarWinds и других компаний Крис Кребс назвал запросы хакеров "логичными".