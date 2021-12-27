Для РФ вопрос членства Украины в НАТО более важный, чем для самой Украины – МИД России

Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы", отметили в МИД РФ Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

"Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспоримые", – отметил российский дипломат.

При этом Рябков не назвал эти факторы.

По словам замминистра российского МИД, те, кто настаивает, что РФ надо "поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе", недооценивают, что может произойти в дальнейшем.

"Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла, надеюсь, они не утратили чувство самосохранения", – пригрозил Рябков.