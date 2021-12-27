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Для РФ вопрос членства Украины в НАТО более важный, чем для самой Украины – МИД России

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Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы", отметили в МИД РФ
Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы", отметили в МИД РФ
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Вопрос вступления Украины в Североатлантический союз важен как для Киева, так и для Москвы. Такое мнение в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном 27 декабря, выразил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное, если не большее значение, чем для самой Украины", – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспоримые", – отметил российский дипломат.

При этом Рябков не назвал эти факторы.

По словам замминистра российского МИД, те, кто настаивает, что РФ надо "поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе", недооценивают, что может произойти в дальнейшем.

"Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла, надеюсь, они не утратили чувство самосохранения", – пригрозил Рябков.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД России, безопасность, интервью, Сергей Рябков, вступ, членство
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