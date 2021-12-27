"Если бы украинские неофашисты, ультранационалисты и наемники прибыли после госпереворота в Киеве в Крым, никому бы мало не показалось". Шойгу заявил, что Путин спас Крым

Шойгу заявил, что украинцы, начиная с 2000-х годов, "последовательно бьют горшки, разрушая страну". Он заверил, что в 2014 году Путин "спас мир" в Крыму от "неофашистов, ультранационалистов, экстремистов и наемников".
По словам Шойгу, упомянутые им лица привели бы на полуострове к разгоранию "огня, который не удалось бы потушить всем миром".
Сегодня "экстремисты" и "националисты" пытаются "вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", сказал глава минобороны РФ.
Смену власти в Украине в 2014 году после Евромайдана Шойгу охарактеризовал как "государственный переворот".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В октябре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия проводит активную колонизацию Крыма. "У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", – говорила она.
Подконтрольное России "управление федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю" сообщало в январе этого года о 205 559 гражданах РФ, переехавших на полуостров после его аннексии.
В августе 2021 года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов привел данные, согласно которым страна-оккупант незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан РФ.
Россия с начала оккупации Крыма переместила на полуостров более 600 тыс. россиян, заявил 26 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Наиболее активно заселяется россиянами Севастополь.