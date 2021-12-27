"Если бы украинские неофашисты, ультранационалисты и наемники прибыли после госпереворота в Киеве в Крым, никому бы мало не показалось". Шойгу заявил, что Путин спас Крым

Шойгу сказал, что украинцы, начиная с 2000-х годов, "разрушают свою страну" Фото: ЕРА

Шойгу заявил, что украинцы, начиная с 2000-х годов, "последовательно бьют горшки, разрушая страну". Он заверил, что в 2014 году Путин "спас мир" в Крыму от "неофашистов, ультранационалистов, экстремистов и наемников".

По словам Шойгу, упомянутые им лица привели бы на полуострове к разгоранию "огня, который не удалось бы потушить всем миром".

Сегодня "экстремисты" и "националисты" пытаются "вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях", сказал глава минобороны РФ.

Смену власти в Украине в 2014 году после Евромайдана Шойгу охарактеризовал как "государственный переворот".