Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тыс. россиян – Данилов

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тыс. граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – сказал Данилов.
"Крым.Реалии" отмечает, что Россия целенаправленно стимулирует и поощряет переезды своих граждан в Крым. Есть специальные программы для врачей, учителей, фельдшеров; льготы, компенсации на жилье или машину.
"Государство и оккупационная администрация делает все возможное, чтобы больше россиян переехало в Крым. Это действительно является одним из самых серьезных нарушений норм международного гуманитарного права", – прокомментировал руководитель прокуратуры АРК и Севастополя Игорь Поночевный.
Наиболее активно заселяется россиянами Севастополь. Росстат называл город "лидером по приросту населения среди регионов России" по итогам 2018–2020 годов. По информации этой службы, за последние три года население Севастополя выросло на 16,8%, сообщили "Крым.Реалии".
Украинские правозащитники уверены, что реальные цифры переехавших россиян больше тех, которые дает российская статистика.
"Это стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. Одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть они перемещаются со своими семьями. То есть если речь идет об одном ФСБшнике, то, на самом деле, можем умножать на три. Потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", – считает глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью LB.ua осенью 2019 года отмечал, что Россия меняет демографическую карту оккупированного полуострова.
В октябре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия проводит активную колонизацию Крыма. "У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", – говорила она.
Подконтрольное России "управление федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю" сообщало в январе этого года о 205 559 гражданах РФ, переехавших на полуостров после его аннексии.
В августе 2021 года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов привел данные, согласно которым страна-оккупант незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан РФ.