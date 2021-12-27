Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тыс. россиян – Данилов

Данилов о России: Они делают в Крыму плацдарм, чтобы полностью иметь влияние в этом регионе Фото: rnbo.gov.ua

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тыс. граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – сказал Данилов.

"Крым.Реалии" отмечает, что Россия целенаправленно стимулирует и поощряет переезды своих граждан в Крым. Есть специальные программы для врачей, учителей, фельдшеров; льготы, компенсации на жилье или машину.

"Государство и оккупационная администрация делает все возможное, чтобы больше россиян переехало в Крым. Это действительно является одним из самых серьезных нарушений норм международного гуманитарного права", – прокомментировал руководитель прокуратуры АРК и Севастополя Игорь Поночевный.

Наиболее активно заселяется россиянами Севастополь. Росстат называл город "лидером по приросту населения среди регионов России" по итогам 2018–2020 годов. По информации этой службы, за последние три года население Севастополя выросло на 16,8%, сообщили "Крым.Реалии".

Украинские правозащитники уверены, что реальные цифры переехавших россиян больше тех, которые дает российская статистика.

"Это стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. Одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть они перемещаются со своими семьями. То есть если речь идет об одном ФСБшнике, то, на самом деле, можем умножать на три. Потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", – считает глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.