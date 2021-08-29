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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Массовым переселением россиян в Крым Москва пытается усложнить процесс деоккупации – Чубаров

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Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

Массовое переселение россиян в оккупированный Крым усложняет ситуацию с деоккупацией полуострова. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, интервью опубликовано 29 августа.

"Это существенно меняет ситуацию на полуострове. Мы все понимаем, что Россия [переселяет] очень осознанно, исходя из того, что когда-то все равно придется уйти с полуострова. Но Россия закладывает принцип, чтобы, уйдя с полуострова, остаться там физически", – сказал Чубаров.

Он отметил, что такое переселение "вытесняет коренной народ Крыма, это вытесняет этнических украинцев, поскольку это одно из средств вытеснения нелояльного к оккупации населения".

"Они это успешно делают. Потом можем только догадываться, какие аргументы будут звучать со стороны Москвы, когда они на самом деле вынуждены будут уйти, но они будут кричать о необходимости соблюдения прав человека... Защита российских граждан и так далее. Они сейчас закладывают причины для того, чтобы потом максимально не только усложнить процесс деоккупации, но и сохранить свое влияние на Крымском полуострове после восстановления государственного суверенитета Украины", – объяснил Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что искусственное изменение демографической ситуации в Крыму согласно международному праву является разновидностью военного преступления.

"Наши правоохранительные органы, в частности прокуратура, накапливают материалы для уголовных дел и обращений в международные судебные институты. Все это будет впереди. Но понятно, что было бы целесообразно находить другие пути давления на Россию, чтобы избегать такого переселения, потому что это уже сегодня является большой проблемой", – отметил он.

Чубаров считает, что "в момент деоккупации это будет катастрофической практической проблемой".

"Чтобы заставить такое большое количество людей поехать добровольно назад, откуда они переехали в Крым, потребуются очень большие усилия", – сказал глава Меджлиса.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2021 года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов привел данные, согласно которым страна-оккупант незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан РФ.

Теги: Россия, Крым, Рефат Чубаров, оккупация, аннексия, украинцы, демография, население
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