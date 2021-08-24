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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия обвинила Украину в "экоциде". Следком возбудил дело из-за прекращения подачи воды в Крым

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Киев прекратил подачу воды в Крым после оккупации полуострова Россией
Киев прекратил подачу воды в Крым после оккупации полуострова Россией
Фото: depositphotos.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "экоцид" из-за прекращения подачи воды в оккупированный Крым из Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

"В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась. Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", – заявили оккупанты.

По данным Следкома, за последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза.

"Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими", – отмечается в сообщении.

Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В ней превышены предельно допустимые нормы солености и жесткости, заключили российские следователи.

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщал журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что "другого пути нет".

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что "власти" Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за "водную блокаду" после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивали ущерб от "водной блокады" полуострова в $19,4 млрд.

Теги: Россия, Крым, водоснабжение, Северо-Крымский канал, Следственный комитет РФ, блокада, уголовное дело, Сиваш
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