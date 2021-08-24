Россия обвинила Украину в "экоциде". Следком возбудил дело из-за прекращения подачи воды в Крым

"В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась. Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", – заявили оккупанты.

По данным Следкома, за последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза.

"Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими", – отмечается в сообщении.

Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло на качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В ней превышены предельно допустимые нормы солености и жесткости, заключили российские следователи.