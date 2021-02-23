России удалось изменить четверть состава населения Крыма – Кислица

Россия завезла на территорию аннексированного ею Крыма около полумиллиона своих граждан. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля заявил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Даже в эпоху COVID-19, в разрез резолюции Совета Безопасности ООН оккупирующая держава стремится разрушить самобытность украинцев и коренного народа полуострова – крымских татар. Россия уже переселила 500 тыс. своих граждан в Крым для того, чтобы уменьшить долю этнических украинцев и крымских татар. С момента начала оккупации 25% состава местного населения уже изменились", – заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В октябре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия проводит активную колонизацию Крыма. "У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике примерно 100 тыс. россиян переехали в Крым. Неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан уже сейчас в Крыму", – говорила она.

Подконтрольное России "управление федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю" сообщало в январе этого года о 205 559 гражданах РФ, переехавших на полуостров после его аннексии.