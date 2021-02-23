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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Награжден медалью в годовщину "русской весны". СБУ задержала участника "Самообороны" Крыма

По данным СБУ, подозреваемый был "наблюдателем" на избирательных участках во время "выборов" фейкового "парламента Республики Крым".

По данным правоохранителей, подозреваемый по своей инициативе помогал российским оккупантам
По данным правоохранителей, подозреваемый по своей инициативе помогал российским оккупантам
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой "крымской весны", который способствовал российской оккупации Крыма. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя аннексированного полуострова, когда он пытался попасть на материковую часть Украины.

По данным правоохранителей, весной 2014 года он по своей инициативе вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", где помогал российским оккупантам. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник был "наблюдателем" на избирательных участках во время "выборов" фейкового "парламента Республики Крым" и призывал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

"Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование пятой годовщины начала русской весны 23 февраля 2014 – 23 февраля 2019", – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, оккупация, самооборона, спецслужбы
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