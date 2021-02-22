Оккупационные "власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках – представительство Зеленского

С первого дня аннексии Крыма оккупационная администрация нарушает право граждан Украины на использование их родного языка, в частности украинского и крымскотатарского, заявили в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым.

Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения Фото: krymr.com

Российские оккупационные "власти" Крыма фактически запретили говорить на украинском и крымскотатарском языках на аннексированном Россией полуострове, сообщило 21 февраля в Facebook представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым.

"С первого дня временной оккупации российская оккупационная администрация нарушала право наших граждан пользоваться родным для них языком, в частности украинским и крымскотатарским. Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила использовать украинский язык, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация и с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей для его использования и развития на Крымском полуострове нет", – заявили в представительстве.

Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В ведомстве выразили уверенность, что в Крыму можно будет говорить на украинском, крымскотатарском и других языках без запретов и угроз для жизни.