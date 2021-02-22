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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационные "власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках – представительство Зеленского

С первого дня аннексии Крыма оккупационная администрация нарушает право граждан Украины на использование их родного языка, в частности украинского и крымскотатарского, заявили в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым.

Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения
Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения
Фото: krymr.com

Российские оккупационные "власти" Крыма фактически запретили говорить на украинском и крымскотатарском языках на аннексированном Россией полуострове, сообщило 21 февраля в Facebook представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым.

"С первого дня временной оккупации российская оккупационная администрация нарушала право наших граждан пользоваться родным для них языком, в частности украинским и крымскотатарским. Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила использовать украинский язык, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация и с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей для его использования и развития на Крымском полуострове нет", – заявили в представительстве.

Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook
Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В ведомстве выразили уверенность, что в Крыму можно будет говорить на украинском, крымскотатарском и других языках без запретов и угроз для жизни.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2019 года Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным правозащитников, в украинской школе в Феодосии преподавание ведется на русском языке, а украинский оставался как отдельный предмет в некоторых классах.

В августе российское информационное агентство ТАСС утверждало, что украинский язык в школах аннексированного Севастополя начали изучать как факультативный предмет.

Теги: Крым, оккупация, украинский язык, аннексия, Владимир Зеленский, школы
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