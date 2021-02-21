В России администрация школы пожаловалась в полицию на посты ученицы в соцсети, посвященные акции протеста

Комсомолка из российской Пензы, учащаяся в школе №66, отказалась по требованию классного руководителя удалять посты о запланированной несанкционированной акции протеста, которую организовывает КПРФ.

Администрация школы №66 российского города Пенза заставляла ученицу восьмого класса удалить из соцсети "ВКонтакте" два поста о несогласованной акции протеста, которую организовывают 23 февраля члены КПРФ.

Об этом издание "7+7" проинформировала сама ученица, активистка комсомольского движения.

Акция, которую хотят провести пензенские коммунисты, называется "За Россию без олигархов и дворцов и против политических репрессий".

Ученица рассказала, что раз в месяц ее классный руководитель проверяет страницы школьников в соцсетях и пост об акции ему не понравился. Он написал ученице в мессенджер.

Скриншот: Пензенский комсомол / Telegram

Ученица утверждает, что "через пару дней после поста классный руководитель утром написал матери смс-сообщение, что со мной стоит провести беседу и чтобы я удалила посты со своей страницы", а позже в школе сообщили, "что этим заинтересовалась прокуратура".

Школьница посты оставила, объяснив, что не считает свои действия нарушением закона.

21 февраля издание "7+7" написало, что посты все еще не удалены, а делом занялась полиция.

По словам первого секретаря пензенского обкома КПРФ Георгия Камнева, в полицию с просьбой проверить посты восьмиклассницы на наличие экстремизма и призывов к свержению власти обратилась и.о. директора школы №66 Вера Манохина. Полиция якобы занимается этим вопросом.

В последнее время в России прошел ряд акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, они не были санкционированы и сопровождались массовыми задержаниями.