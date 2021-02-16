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Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, правительствам и парламентам мира из-за оккупации Россией Крыма

Верховная Рада приняла постановление, которым хочет привлечь внимание мирового сообщества к комплексным проблемам с защитой прав человека, связанных с оккупацией Россией Крыма.

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За постановление проголосовали 314 нардепов
За постановление проголосовали 314 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 16 февраля приняла в целом и с учетом технико-юридических правок, а также предложений комитета постановление об обращении к правительствам, парламентам и международным организациям из-за продолжающейся оккупации Россией Крыма. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Постановление №4655 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных – граждан Украины", поддержали 314 нардепов. 

Ни одного голоса за постановление не дали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". 

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Согласно пояснительной записке и приложению к постановлению, Рада, осуждая оккупацию Крыма и преследование граждан Украины по этническим, политическим, религиозным и другим признакам, призывает международные организации, правительства и парламенты мира осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, а также усилить давление на Россию. 

Цель постановления – продолжение политики осуждения оккупации Крыма. 

"Принятие проекта постановления позволит в который раз привлечь внимание мирового сообщества к комплексным проблемам с защитой прав человека, связанных с временной оккупацией Российской Федерацией территории Автономной республики Крым и продолжить усиление международного политического и экономического давления на РФ, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с временной оккупацией АРК и Севастополя, обеспечивать необходимые условия для восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, а также освобождения граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым, города Севастополь и на территории Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке. 

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, НАТО, ООН, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ, оккупация, Российская Федерация, обращение
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