Винник: Меня продолжают звать выступать в Россию. Не езжу. Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны

Винник: Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил – и вернулся назад? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский певец Олег Винник рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на востоке Украины его продолжают приглашать выступать в РФ, но это его принципиальная позиция – не принимать эти приглашения.

"[Меня продолжают звать выступать в Россию]. Не езжу... Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны – они болезненны для всех. И болеть будет долго", – сказал Винник.

По его словам, ему не раз предлагали устроить тур по России, в том числе несколько раз приглашали выступить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает более 10 тыс. зрителей.

"Вызванивают, просят, понимают... Бывают такие моменты: звонят – [предлагают выступить] в ресторане или на заводе где-то. "Никто не будет снимать. Все инкогнито и так далее". Об этом даже говорить несерьезно. Как можно себе представить? Олег сейчас полетел в Россию, выступил – и вернулся назад?" – сказал артист.

Гордон отметил, что многие украинские артисты продолжают гастролировать по России.

"Это же не артист выбирает – это человек выбирает", – ответил Винник.

Интервью с Винником выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В январе 2018 года тогдашний вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагал применять к украинским артистам, гастролирующим в России, ряд специальных мер: внести их в спецреестр, предусмотреть для них дополнительный военный сбор в Украине и показывать плашку "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре" во время трансляции выступления таких исполнителей по телевизору.

В 2020 году в Министерстве культуры Украины заявили, что вводить санкции против гастролирующих в России артистов неправильно. Тогдашний министр Владимир Бородянский сказал, что культурная сфера "нормирует отношения" между странами.