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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова: РФ вновь возобновила судилище по сфальсифицированному уголовному делу в отношении Бекирова

Восстановление судебных заседаний в отношении Эдема Бекирова в аннексированном Крыму – не что иное, как продолжение политического преследования страной-оккупантом Россией, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова: Осуждаю незаконные действия российских властей
Денисова: Осуждаю незаконные действия российских властей
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Так называемый Центральный райсуд Симферополя возобновил производство в отношении бывшего политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook 22 февраля.

"Страна-оккупант РФ вновь возобновила судилище по сфальсифицированному уголовному делу в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова. 22 января 2021 года постановлением так называемого Центрального районного суда в Симферополе восстановлено производство в отношении Бекирова по политически мотивированному уголовному делу о якобы хранении и перевозке взрывчатых веществ, а 5 февраля принято решение о проведении дальнейшего судебного разбирательства заочно", – сообщила Денисова.

Она добавила, что на первом "заочном судебном заседании" 19 февраля дело рассматривали по существу и объявили безосновательное обвинительное заключение. Следующие заседания назначены на 4-е, 9-е и 10 марта.

"Считаю, что восстановление судебных заседаний в отношении Эдема Бекирова, инвалида первой группы, который имеет хронические заболевания, среди которых диабет и неврология позвоночника, – не что иное, как продолжение политического преследования страной-оккупантом. Осуждаю незаконные действия российских властей и прошу международное сообщество продолжать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма", – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/5044155695657139

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года "суд" отпустил Бекирова под обязательство о явке в "суд".

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы "Феофания" несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова, а 22 мая его объявили в розыск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Людмила Денисова, политзаключенные, омбудсмен, Эдем Бекиров
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