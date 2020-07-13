"Суд" в Крыму оставил в силе объявление украинского активиста Бекирова в розыск

Адвокат крымскотатарского активиста Эдема Бекирова заявил, что защита намерена обжаловать решение так называемого Верховного суда Крыма, который оставил в силе объявление активиста в розыск.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, а в сентябре 2019-го освободили Фото: crimean-solidarity.org

"Верховный суд Крыма" оставил в силе решение "суда" предыдущей инстанции об объявлении в розыск бывшего политического заключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладен в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность".

"Защита считала объявление в розыск Эдема Бекирова незаконным, так как при принятии решения, что он якобы не явился по вызову суда, защита представила многочисленные медицинские документы о том, что Эдем Бекиров, являясь инвалидом первой группы, продолжает лечение, в том числе и стационарное, в госпиталях и клиниках Украины, как по части неврологии, так и по части кардиологии, также решает вопросы протезирования", – рассказал Ладин.

Адвокат добавил, что защита намерена обжаловать решение так называемого суда.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года "суд" отпустил Бекирова под обязательство о явке в "суд".

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы "Феофания" несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

15 мая 2020 года стало известно, что оккупанты в Крыму возобновили дело против Бекирова, а 22 мая его объявили в розыск.