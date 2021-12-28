Глава европейской дипломатии: Мы должны поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении России

Боррель, подводя итоги года, писал о борьбе с пандемией, отношениях ЕС и США, странами Африки и Америки, а также Китаем, о климатическом саммите в Глазго и управлении кризисами. Блог был размещен на сайте Европейской службы внешних связей 27 декабря.
"Помимо борьбы с пандемией, мы склонны бегать от одного кризиса к другому: Беларусь, Украина, Мали, Судан, Афганистан, Эфиопия и Венесуэла доминируют в международной повестке дня и повестке дня ЕС. Нахождение в режиме постоянного управления кризисами иногда ослабляло нашу способность решать сквозные, более долгосрочные вопросы, которые должны быть в центре нашей внешней политики", – заявил Боррель.
Среди таких долгосрочных задач глава европейской дипломатии назвал возрождение многосторонних отношений, решение проблем миграции, энергетический и климатический кризисы, а также цифровую трансформацию.
"В нашем восточном соседстве 2021 год продемонстрировал явные примеры политики силы, как мы видели в случаях Украины, Беларуси и Молдовы", – отметил Боррель.
Он заявил, что ЕС, чтобы противостоять угрозам, "оказал политическую и оперативную поддержку своим партнерам в твердой и единой манере" и в качестве примера указал введение пятого пакета санкций против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
"По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении силовому давлению со стороны России и сохранять жесткий подход к Беларуси. В этом отношении саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и перспективный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам", – резюмировал Боррель, отметив, что обзор прошедшего года краткий и не является исчерпывающим, но в нем подняты "некоторые наиболее важные вопросы".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
ЕС после начала оккупации Крыма и агрессии РФ на Донбассе ввел санкции против России, они неоднократно расширялись и продлевались. На фоне сообщений о стягивании РФ войск к границе Украины глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 декабря сказала, что ЕС готов принять беспрецедентные меры в случае дальнейшей агрессии РФ.