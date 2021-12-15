Глава Еврокомиссии: В случае дальнейшей агрессии РФ Евросоюз готов принять беспрецедентные меры

Фон дер Ляйен: Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но возможно ли это, зависит в первую очередь от поведения РФ Фото: EPA

"Все мы видели сообщения о массированном наращивании вооруженных сил России вдоль восточной границы Украины, а также о попытке дестабилизировать Украину изнутри", – сказала она.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву любого суверенного государства определять свое будущее".

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но возможно ли это, зависит в первую очередь от поведения России. В данный момент Россия выбирает агрессивную позицию по отношению к своим соседям. И как очень четко заявили Европейский Союз и его партнеры по G7, дальнейшие агрессивные действия против Украины обойдутся России огромными издержками", – сказала она.

Глава Еврокомиссии напомнила, что против РФ уже действуют санкции Евросоюза.

"Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму решительного наращивания и расширения существующих санкций. И конечно же, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России. Но прежде всего я призываю Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств. Конфликты нужно разрешать мирным путем", – сказала она.