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Глава Еврокомиссии: В случае дальнейшей агрессии РФ Евросоюз готов принять беспрецедентные меры

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Фон дер Ляйен: Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но возможно ли это, зависит в первую очередь от поведения РФ
Фон дер Ляйен: Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но возможно ли это, зависит в первую очередь от поведения РФ
Фото: EPA

Дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 15 декабря, сообщил сайт Еврокомиссии.

"Все мы видели сообщения о массированном наращивании вооруженных сил России вдоль восточной границы Украины, а также о попытке дестабилизировать Украину изнутри", – сказала она.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность Евросоюза суверенитету и территориальной целостности Украины, а также "праву любого суверенного государства определять свое будущее".

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией. Но возможно ли это, зависит в первую очередь от поведения России. В данный момент Россия выбирает агрессивную позицию по отношению к своим соседям. И как очень четко заявили Европейский Союз и его партнеры по G7, дальнейшие агрессивные действия против Украины обойдутся России огромными издержками", – сказала она.

Глава Еврокомиссии напомнила, что против РФ уже действуют санкции Евросоюза.

"Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму решительного наращивания и расширения существующих санкций. И конечно же, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России. Но прежде всего я призываю Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств. Конфликты нужно разрешать мирным путем", – сказала она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границы Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, агрессия, Урсула фон дер Ляйен, войска
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