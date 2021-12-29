В Украине резко ухудшились суточные показатели эпидемии COVID-19

В Украине за время эпидемии подтвердили почти 3,7 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

"За сутки 28 декабря в Украине зафиксировано 5454 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 353, медработников – 98). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1153 человека, летальных исходов – 307, выздоровело – 12 352 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 2248 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Резко выросла и смертность за 24 часа. 27 декабря умерло 134 пациента с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 654 690 случаев коронавирусной инфекции, скончались 95 412 пациентов с COVID-19, выздоровели – 3 449 880 человек.

В Минздраве отметили, что 28 декабря в стране сделали 75 995 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 33 039.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1113), больше всего смертей – в Полтавской области (33).