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ДЕНЬГИ

На борьбу с COVID-19 в этому году потратили 35 млрд грн – Кабмин

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Шмыгаль назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года
Шмыгаль назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины в 2021 году на борьбу с эпидемией коронавируса выделил более 35 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 декабря на заседании правительства, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое. Медицинская система состоит из трех частей – пациент, врачи и инфраструктура. По каждому из этих направлений в этом году есть существенный прогресс", – заявил премьер.

Он назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года.

"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное, они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", – сказал Шмыгаль.

С начала года в Украину поставлено более 40 млн доз вакцин.

"Мы обеспечены вакцинами и на следующий год", – подчеркнул глава Кабмина.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

С начала кампании по вакцинации первую дозу получили 14,6 млн человек, две дозы – 13,5 млн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, украинцы, медики, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус
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