На борьбу с COVID-19 в этому году потратили 35 млрд грн – Кабмин

Шмыгаль назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года Фото: kmu.gov.ua

"Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое. Медицинская система состоит из трех частей – пациент, врачи и инфраструктура. По каждому из этих направлений в этом году есть существенный прогресс", – заявил премьер.

Он назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года.

"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное, они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", – сказал Шмыгаль.

С начала года в Украину поставлено более 40 млн доз вакцин.

"Мы обеспечены вакцинами и на следующий год", – подчеркнул глава Кабмина.