На борьбу с COVID-19 в этому году потратили 35 млрд грн – Кабмин

"Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое. Медицинская система состоит из трех частей – пациент, врачи и инфраструктура. По каждому из этих направлений в этом году есть существенный прогресс", – заявил премьер.
Он назвал вакцинацию от коронавируса одной из главных задач этого года.
"Мы начали бесплатную вакцинацию для всех граждан. Все имеющиеся вакцины безопасны, проверены, а главное, они защищают от тяжелого течения болезни. В ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев. Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться", – сказал Шмыгаль.
С начала года в Украину поставлено более 40 млн доз вакцин.
"Мы обеспечены вакцинами и на следующий год", – подчеркнул глава Кабмина.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
С начала кампании по вакцинации первую дозу получили 14,6 млн человек, две дозы – 13,5 млн.