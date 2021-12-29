Противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют менее 1% украинцев – Минздрав

Люди, имеющие разные заболевания, боятся прививаться из-за того, что считают, что вакцина может повредить им. В реальности противопоказания к вакцинации имеют менее 1% от взрослого населения Украины. Прививки против COVID-19 абсолютно противопоказаны только тем, у кого была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины, подчеркнули в релизе.
"Всем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно вакцинироваться от COVID-19, ведь болезнь у них протекает значительно тяжелее и может дать очень серьезные осложнения", – заявила кардиолог Вера Горбачева.
Это касается ишемической болезни, сердечной недостаточности, а также врожденных пороков сердца. Пациенты с такими заболеваниями больше подвержены инфицированию и тяжелому течению болезни.
Эндокринолог Оксана Марусин говорит, что убедить прививаться людей с заболеваниями щитовидной железы достаточно сложно, они ошибочно считают, что аутоиммунные заболевания являются абсолютным противопоказанием.
"Это неправда. Каждый день получаю по несколько звонков от таких пациентов с просьбой о консультации. Конечно, всем рекомендую вакцинироваться", – подчеркнула медик.
Важно прививаться и людям с онкологическими заболеваниями.
"Риск умереть от онкологии у наших пациентов значительно меньше, чем риск умереть от осложнений, которые может вызвать у них коронавирусная болезнь", – отметил хирург Национального института рака Александр Стаховский.
По его словам, прививаться можно как в активной фазе заболевания, так и тем, у кого ремиссия. Пациентам, которые проходят химиотерапию, надо посоветоваться с врачом, когда вакцинироваться, чтобы получить оптимальную защиту.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
С начала кампании по вакцинации первую дозу получили 14,6 млн человек, две дозы получили 13,5 млн.