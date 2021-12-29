В Украине выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" – Кузин

"Первый случай подтвердили 18 декабря в главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского", – уточнил он.
Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева, двух жителей Киевской области, по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.
"Три человека вернулись из-за границы, находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", – рассказал Кузин.
Он добавил, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса являются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
В Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в ночь на 18 декабря. Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что больной коронавирусной инфекцией украинец, который стал первым в стране, у которого обнаружили штамм "Омикрон", переболел COVID-19 в 2021 году.
В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.
По состоянию на 29 декабря в Украине подтверждено 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 954 тыс. человек.