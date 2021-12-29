В Украине выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон" – Кузин

Кузин рассказал, что трое из заболевших вернулись из-за границы Фото: Ігор Кузін / Facebook

"Первый случай подтвердили 18 декабря в главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского", – уточнил он.

Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева, двух жителей Киевской области, по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

"Три человека вернулись из-за границы, находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц", – рассказал Кузин.

Он добавил, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса являются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.