Главными событиями 2021 года украинцы считают пандемию COVID-19 и 30-летие независимости страны – опрос

6,5% украинцев главным событием 2021 года в стране считают пандемию коронавируса Фото: ЕРА

6,3% граждан основным событием года назвали 30-летие независимости Украины.

Следом идут вакцинация от коронавируса (5,9%), отставка Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады (4,4%), "вагнергейт" (3,8%) и закон о рынке земли (3,7%).

Помимо этого, главными событиями 2021-го украинцы называли угрозу вторжения РФ (3%), войну (2,8%), саммит Крымской платформы (1,7%), переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом (1,7%), выплату 1000 грн за вакцинацию (1,4%), "Большое строительство" (1,4%), пресс-конференцию Зеленского (1,3%), принятие закона об олигархах (1,3%) и другое.

Опрос проводился 17–22 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2018 респондентов методом "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.