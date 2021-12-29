В Украине "оранжевому" уровню эпидемической опасности соответствуют две области – Минздрав

Речь идет о Донецкой и Черниговской областях.

Две области соответствуют "красному" уровню эпидопасности – Волынская и Запорожская, остальные регионы Украины – "желтому".

В Волынской и Запорожской областях с 30 декабря отменяют ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

По состоянию на 29 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 954 тыс. человек.