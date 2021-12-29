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Посольство США в Украине призвало вернуться к работе конкурсную комиссию по избранию главы САП

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Посольство США призвало членов комиссии по избранию главы САП "не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу"
Посольство США призвало членов комиссии по избранию главы САП "не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу"
Фото: EPA

Посольство США в Киеве призвало комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении американского диппредставительства, опубликованном в Twitter 29 декабря.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой выбор", – говорится в сообщении.

Посольство США в Киеве также призвало членов комиссии "не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу" по выбору главы САП.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, Синюк – 229 баллов

Однако конкурсная комиссия дважды, 21 декабря и 24 декабря, не смогла утвердить фактический результат и предоставить победителя для назначения генпрокурору Венедиктовой. Часть парламентской квоты комиссии отказалась голосовать за такое решение. Дата следующего заседания пока неизвестна.

29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора повторно проверяет кандидата на должность главы САП, занявшего в конкурсе второе место. "Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, Офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку”, – отметил Шабунин.

Теги: США, Украина, Александр Клименко, прокуратура, посольство США, призыв, конкурс, Артем Сытник, голосование, САП, назначение, Офис генпрокурора, заседание, прокурор
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