Назначение нового главы САП блокирует Зеленский, это его личное решение – Бутусов

"Почему Зеленский блокирует назначение Клименко? Тогда в руках Клименко будут производства по структурам [бизнесменов Игоря] Коломойского, [Рината] Ахметова, по другим олигархам, также САП может открыть путь уголовным производствам против самих "слуг народа", – написал журналист.

По его словам, комиссия по избранию главы САП "руководится Офисом президента, и, без сомнений, блокирование конкурса – это личное решение президента".

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что "Зеленский продолжает демонстрировать пренебрежение и нарушает обязательства Украины перед США, нарушает декларацию о назначении прокурора САП, которую сам подписал 1 сентября вместе с президентом США [Джо] Байденом".

"США прилагают большие усилия для помощи Украине, Конгресс согласовал очередные $300 млн военной помощи, американские самолеты-разведчики продолжают следить за российскими войсками на границах Украины, США заявляют о подготовке глобальных санкций против РФ в случае большого вторжения Путина. А в это время президент Украины не выполняет один из ключевых вопросов сотрудничества с США и проваливает назначение прокурора САП, которое больше всего нужно не Байдену, а народу Украины", – объяснил Бутусов.

Он подчеркнул, что "санкции США против приближенного к Офису [президента бывшего замглавы ОП] Андрея Портнова – это сигнал для Зеленского, для заместителя главы его Офиса [Олега] Татарова – партнера Портнова".

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко из НАБУ и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, Синюк – 229 баллов. 21 декабря комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя. Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один – от Верховной Рады. В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента. В результате комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения.

24 декабря часть членов комиссии также отказалась признавать результаты конкурса.