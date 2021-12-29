Назначение нового главы САП блокирует Зеленский, это его личное решение – Бутусов

"Почему Зеленский блокирует назначение Клименко? Тогда в руках Клименко будут производства по структурам [бизнесменов Игоря] Коломойского, [Рината] Ахметова, по другим олигархам, также САП может открыть путь уголовным производствам против самих "слуг народа", – написал журналист.
По его словам, комиссия по избранию главы САП "руководится Офисом президента, и, без сомнений, блокирование конкурса – это личное решение президента".
Главред "Цензор.НЕТ" считает, что "Зеленский продолжает демонстрировать пренебрежение и нарушает обязательства Украины перед США, нарушает декларацию о назначении прокурора САП, которую сам подписал 1 сентября вместе с президентом США [Джо] Байденом".
"США прилагают большие усилия для помощи Украине, Конгресс согласовал очередные $300 млн военной помощи, американские самолеты-разведчики продолжают следить за российскими войсками на границах Украины, США заявляют о подготовке глобальных санкций против РФ в случае большого вторжения Путина. А в это время президент Украины не выполняет один из ключевых вопросов сотрудничества с США и проваливает назначение прокурора САП, которое больше всего нужно не Байдену, а народу Украины", – объяснил Бутусов.
Он подчеркнул, что "санкции США против приближенного к Офису [президента бывшего замглавы ОП] Андрея Портнова – это сигнал для Зеленского, для заместителя главы его Офиса [Олега] Татарова – партнера Портнова".
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко из НАБУ и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.
По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, Синюк – 229 баллов. 21 декабря комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя. Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один – от Верховной Рады. В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента. В результате комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения.
24 декабря часть членов комиссии также отказалась признавать результаты конкурса.
Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в 2015 году. Ее возглавлял Назар Холодницкий, пока не ушел в отставку в августе 2020 года. Обязанности главы САП исполняет первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.
20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.