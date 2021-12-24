Холодницкий о конкурсе на должность главы САП: Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230

"Я вижу только членов комиссии, которые не хотят признать, что 240 [набранных баллов] – это больше, чем 230. [...] Я вижу сейчас, что этот конкурс действительно стал слишком скандальным. Процедуру, по которой все проходило, сложно назвать лучшими международными практиками. У послов G7 икота начинается, когда слышат о конкурсе САП. Это не лучшая международная практика", – сказал он.

Экс-глава САП считает, что "утверждение о лучших международных практиках было только тогда, когда не было человеческого фактора, когда были тесты на компьютере, когда были тесты на IQ".

"Вспомним, как фактически все участвовавшие прокуроры САП признаны недобропорядочными в этом конкурсе. Один прокурор не желал даже участвовать в этой истории и сам снялся с конкурса. То есть люди, которые, наверное, были лучше финалистов, не прошли этот отбор по откровенно надуманным причинам. Ну, так не может быть", – заявил Холодницкий.

Он отметил, что оба финалиста на должность главы специализированной прокуратуры будут потом вместе работать при том, "какая борьба идет за первое место".

По итогам конкурса детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс подошел к завершению.

24 декабря часть членов комиссии также отказались признавать результаты конкурса.