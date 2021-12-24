Конкурс на должность главы САП: комиссия во второй раз не утвердила победителя

Заседание конкурсной комиссии 24 декабря проходило в онлайн-формате, оно транслировалось на YouTube-канале "Конкурс САП – 2021".
По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Клименко в пятницу направил комиссии письмо, заявив, что ему звонили из Офиса генпрокурора и сообщили об отсутствии необходимых для спецпроверки документов, которые, по словам детектива, он подавал еще в начале конкурса. Письмо Клименко зачитала глава комиссии Екатерина Коваль.
По словам Клименко, с запросом о проведении повторной спецпроверки ему позже звонили и из конкурсной комиссии.
Клименко также заявил, что в Нацагентстве по предотвращению коррупции, куда он обратился за разъяснениями, ему отрицали необходимость повторной проверки.
В итоге он попросил конкурсную комиссию сообщить о правовых основаниях для проведения такой спецпроверки.
В свою очередь, Коваль заявила, что не получила от Офиса генпрокурора подтверждения того, что кандидаты прошли спецпроверки согласно законам о предотвращении коррупции и допуске к гостайне.
Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин отметил в Telegram, что утверждения глава комиссии об отсутствии документов неправдивы, так как Коваль говорила об их наличии на заседании 21 апреля.
Коваль предложила проект решения, согласно которому конкурсная комиссия утверждает победителя, но его кандидатуру подают уже после ответа от Офиса генпрокурора.
"Сначала Банковая руками контролируемых членов комиссии играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса. Когда этот сценарий не прошел, председатель комиссии Коваль зачитала проект решения комиссии, написанный таким образом, что фактически назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", – подчеркнул Шабунин, его цитирует сайт ЦПК.
В итоге комиссия голосовала за три разных проекта решений, которые не набрали необходимого количества голосов.
Заседание комиссии перенесли из-за отсутствия кворума, сообщило Общественное. Дата следующего заседания пока неизвестна.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.
Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.
20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.
21 декабря комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя. Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады – Вячеслав Навроцкий. В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента: Елена Бусол, Евгений Соболь, Андрей Гуджал, Богдан Романюк, а также Коваль. В результате комиссия не набрала достаточного количества голосов для утверждения проекта решения.
Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева отметила в Facebook 22 декабря, что глава САП в случае избрания и в случае своей абсолютной независимости от власти несет угрозу заработным платам народных депутатов от "Слуги народа" в конвертах, проекту "Большое строительство" и делам против "ПриватБанка" и бизнесмена Игоря Коломойского.
"Мне кажется, даже этого перечня достаточно для того, чтобы понять, почему руководителя САП до сих пор нет и почему ОАСК за два дня до объявления победителя конкурса выносит решение, которое его фактически аннулирует", – пояснила она.