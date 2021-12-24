Конкурс на должность главы САП: комиссия во второй раз не утвердила победителя

Заседание конкурсной комиссии 24 декабря проходило в онлайн-формате, оно транслировалось на YouTube-канале "Конкурс САП – 2021".

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Клименко в пятницу направил комиссии письмо, заявив, что ему звонили из Офиса генпрокурора и сообщили об отсутствии необходимых для спецпроверки документов, которые, по словам детектива, он подавал еще в начале конкурса. Письмо Клименко зачитала глава комиссии Екатерина Коваль.

По словам Клименко, с запросом о проведении повторной спецпроверки ему позже звонили и из конкурсной комиссии.

Клименко также заявил, что в Нацагентстве по предотвращению коррупции, куда он обратился за разъяснениями, ему отрицали необходимость повторной проверки.

В итоге он попросил конкурсную комиссию сообщить о правовых основаниях для проведения такой спецпроверки.

В свою очередь, Коваль заявила, что не получила от Офиса генпрокурора подтверждения того, что кандидаты прошли спецпроверки согласно законам о предотвращении коррупции и допуске к гостайне.

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин отметил в Telegram, что утверждения глава комиссии об отсутствии документов неправдивы, так как Коваль говорила об их наличии на заседании 21 апреля.

Коваль предложила проект решения, согласно которому конкурсная комиссия утверждает победителя, но его кандидатуру подают уже после ответа от Офиса генпрокурора.

"Сначала Банковая руками контролируемых членов комиссии играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса. Когда этот сценарий не прошел, председатель комиссии Коваль зачитала проект решения комиссии, написанный таким образом, что фактически назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", – подчеркнул Шабунин, его цитирует сайт ЦПК.

В итоге комиссия голосовала за три разных проекта решений, которые не набрали необходимого количества голосов.

Заседание комиссии перенесли из-за отсутствия кворума, сообщило Общественное. Дата следующего заседания пока неизвестна.