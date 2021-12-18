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Послы G7 встретились с Зеленским и говорили о конкурсе на должность главы САП

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В САП нет постоянного руководителя с августа прошлого года
В САП нет постоянного руководителя с августа прошлого года
Фото: slovoidilo.ua

Послы стран "Большой семерки" ожидают быстрого завершения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили в Twitter представительства по итогам встречи послов с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 декабря.

"Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", – сказано в твите.

Также послы обсуждали с Зеленским проведение реформ в стране в 2021 году – приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе" и выразили надежду на его полную имплементацию.

Дипломаты надеются на позитивное развитие судебной реформы в следующем году, в том числе на прозрачный отбор судей Конституционного Суда Украины.

6 декабря послы G7 встречались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Большая семерка, конкурс, Владимир Зеленский, антикоррупционная прокуратура, САП, послы
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