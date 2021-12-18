Послы G7 встретились с Зеленским и говорили о конкурсе на должность главы САП

В САП нет постоянного руководителя с августа прошлого года Фото: slovoidilo.ua

"Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", – сказано в твите.

Также послы обсуждали с Зеленским проведение реформ в стране в 2021 году – приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе" и выразили надежду на его полную имплементацию.

Дипломаты надеются на позитивное развитие судебной реформы в следующем году, в том числе на прозрачный отбор судей Конституционного Суда Украины.

Посли привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ. 3/3 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 18, 2021

6 декабря послы G7 встречались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса.