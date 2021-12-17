Зеленский пригласил в Украину лидеров Евросоюза и стран G7

"Мы запустили Крымскую платформу, провели результативный саммит Украина – ЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – отметил глава государства.
Участники встречи обсудили ситуацию на границах Украины и процесс мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.
Также президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украины и пригласил лидеров стран G7 и Евросоюза посетить Украину.
"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", – сказал он.
16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.
В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента.
В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.
3 мая лидеры Украины, Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию, в которой выражается уверенность, что "Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности". В Польшу главы государств прибыли по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши.