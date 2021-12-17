ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский пригласил в Украину лидеров Евросоюза и стран G7

Жду лидеров ваших стран в следующем году в Украине, заявил Зеленский послам ЕС
Жду лидеров ваших стран в следующем году в Украине, заявил Зеленский послам ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря провел встречу с послами "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине, на которой были подведены внешнеполитические итоги года и очерчены задачи на будущее. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы запустили Крымскую платформу, провели результативный саммит Украина – ЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – отметил глава государства.

Участники встречи обсудили ситуацию на границах Украины и процесс мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Также президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украины и пригласил лидеров стран G7 и Евросоюза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", – сказал он.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

3 мая  лидеры Украины, Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию, в которой выражается уверенность, что "Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности". В Польшу главы государств прибыли по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши.

Теги: НАТО, Донбасс, Большая семерка, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, саммит Украина – ЕС, послы, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
39-летняя Седокова полностью разделась на отдыхе в Монако
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (236075)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (69072)
3
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (55881)
4
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (55244)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (50378)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (43051)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (37604)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (35700)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS