Зеленский пригласил в Украину лидеров Евросоюза и стран G7

Жду лидеров ваших стран в следующем году в Украине, заявил Зеленский послам ЕС Фото: president.gov.ua

"Мы запустили Крымскую платформу, провели результативный саммит Украина – ЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – отметил глава государства.

Участники встречи обсудили ситуацию на границах Украины и процесс мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Также президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украины и пригласил лидеров стран G7 и Евросоюза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", – сказал он.