Словения подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Словенией в рамках стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе, отметили в ОПУ.

Декларация констатирует, что в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском союзе, "Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в ст. 2 настоящего договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдения всех условий и обязательств".

"В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Словении фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства", – говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Словению за поддержку евроинтеграции Украины и практическую помощь в реформах.

В Бельгии Зеленский участвует в саммите "Восточного партнерства".