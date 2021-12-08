Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины

"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между двумя нашими странами. Хорватия является уже шестым государством ЕС, с которым Украина заключает столь важный политический документ. Высоко ценю и твердую поддержку со стороны наших хорватских партнеров движения Украины к членству в Альянсе", – подчеркнул Зеленский.
Пленкович в свою очередь заявил, что Хорватия всесторонне поддерживает курс Украины в Евросоюз.
"Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это лучший путь для того, чтобы повысить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок", – сказал хорватский премьер.
Хорватия – шестая страна среди государств, подписавших декларацию о признании европерспективы Украины. Первой страной, поддержавшей стремление Украины вступить в ЕС, стала Литва, это произошло 18 марта 2021 года. 3 мая декларацию подписала Польша, 8 мая – Латвия, 19 мая – Эстония. Совместное заявление со Словакией было подписано 2 ноября.