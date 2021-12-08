Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что его страна поддерживает курс Украины в Евросоюз Фото: president.gov.ua

"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между двумя нашими странами. Хорватия является уже шестым государством ЕС, с которым Украина заключает столь важный политический документ. Высоко ценю и твердую поддержку со стороны наших хорватских партнеров движения Украины к членству в Альянсе", – подчеркнул Зеленский.

Пленкович в свою очередь заявил, что Хорватия всесторонне поддерживает курс Украины в Евросоюз.

"Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это лучший путь для того, чтобы повысить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок", – сказал хорватский премьер.