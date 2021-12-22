Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП

На последнем заседании конкурсной комиссии по отбору главы САП несколько раз голосовали за утверждение результатов конкурса, но голосов для поддержки решения не нашлось Фото: radiosvoboda.org

Как начался конкурс

Постоянного руководителя САП не имеет с лета прошлого года – с тех пор, как Назар Холодницкий, который руководил ведомством с 2015 года, ушел в отставку. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Семь из 11 членов комиссии были делегированы парламентом. Это сотрудники украинских высших учебных заведений, доктора юридических наук Елена Бусол, Алексей Дрозд, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь, кандидат юридических наук Богдан Романюк, а также первый замглавы Союза юристов Украины Екатерина Коваль (глава комиссии) и адвокат Андрей Гуджал.

Еще четверых назначили по квоте Совета прокуроров – это зампредседателя правления общественной организации "Центр политико-правовых реформ", член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида, международный консультант по вопросам прав человека и борьбы с коррупцией, бывшая судья Европейского суда по правам человека Нона Цоцория (Грузия), экс-глава организации Совета Европы "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO), эксперт по вопросам предотвращения коррупции, противодействия отмыванию денег Драго Кос (Словения) и бывший прокурор, партнер международной юридической компании Baker McKenzie Томас Файерстоун (США).

Делегатов, которых предложила Верховная Рада, утвердили со второго раза – первое голосование парламент провалил, после чего в списке заменили двух кандидатов. Предложенных претендентов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Тем не менее комиссия начала работу. Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

Как срывали заседания

С момента запуска конкурса комиссия по отбору главы САП провела 12 заседаний, последнее прошло 21 декабря и транслировалось на канале конкурса в YouTube.

Ряд заседаний были сорваны. 25 ноября комиссия должна была озвучить результаты тестирования кандидатов на должности главы САП. Следующий этап – собеседование и объявление победителя. Однако трое членов комиссии – Соболь, Гуджал и Бусов – не появились на заседании и его перенесли на 2 декабря. Этих лиц глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин связывал с заместителем главы ОП Олегом Татаровым, называя их "татаровской частью комиссии".

2 декабря заседание комиссии тоже не состоялось, хотя в этот раз кворум был. Куйбида назвал отмену заседания неожиданной и безосновательной и в Facebook опубликовал оценки, которые выставил сам, а также его коллеги – члены комиссии, назначенные по квоте Совета прокуроров.

Шабунин снова заявлял о причастности Татарова к происходящему. "В этой истории Татаров враг, и, возможно, Ермак", – писал он в комментариях к посту Куйбиды оценками.

Скриншот: Roman Kuybida / Facebook

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в комментарии Общественному отрицал связь Офиса президента с проведением конкурса.

Следующее заседание комиссии состоялось 7 декабря. По его итогам в заключительный этап конкурса вышли два кандидата на должность главы САП – детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Финал конкурса или "мы устали" и "дома голодная кошка"

21 декабря прошло заседание комиссии, которое могло стать финальным. Оно продолжалось более девяти часов (запись трансляции, где не учтено время, отведенное на перерывы, длится более семи часов). На этом заседании комиссия провела собеседования с претендентами на должность главы САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства САП – всего четыре человека, по два претендента на каждую должность.

Комиссия пришла к выводу, что Клименко по итогам собеседования набрал 16 баллов, Синюк – 20. Лидером среди претендентов на должность главы пятого отдела стал Сергей Савицкий. Решение Коваль опубликовала в Facebook.

Эти оценки добавили к баллам, которые кандидаты набрали на предыдущих этапах конкурса.

В итоге вышло, что результат Клименко – 246 баллов, Синюка – 229 баллов.

Однако комиссия не смогла утвердить результаты конкурса.

Кода вопрос об итоговых оценках, утверждении рейтинга, где Клименко занял первое место, а Синюк – второе, а также о победе Клименко, поставили на голосование, его поддержали пять человек – члены комиссии, которые были делегированы Советом прокуроров и Навроцкий.

Остальные члены комиссии, предложенные Радой, не подняли руки.

Представители международных организаций возмутились действиями этой части комиссии.

"Это просто математический расчет, за что тут можно было не проголосовать?" – спросил Кос. Файерстоун попросил объяснить, почему члены комиссии, которые отказались поддержать решение, не голосовали.

Глава комиссии объяснила свои действия желанием выяснить процедурные моменты, в том числе связанные с увольнением Клименко из НАБУ и его допуском к государственной тайне, так как в решении будут указаны сроки. Она предложила перенести заседание.

Кос ответил, что на следующем заседании кворума может не быть.

"Некоторые из коллег заболеют, еще кто-то потеряется по дороге к офису. Поэтому я абсолютно уверен, что у нас не будет кворума", – сказал он и настоял на том, чтобы не голосовавшие члены комиссии объяснили свои действия, но те не стали отвечать.

Коваль, в свою очередь, заявила: "Мы устали за сегодня и должны взвешенно подойти к тому, чтобы направить материалы в Офис [генпрокурора]".

Перед голосованием один из членов конкурса жаловался, что его дома "ждет кошка, голодная".

Кос раскритиковал действия председателя комиссии.

"То, что вы делаете, называется очень просто. Это неправильное использование полномочий главы. Я не обвиняю вас за голосование других людей, но если вы выполняете указания определенных сил, это не означает, что вы служите стране. [...] Вот через полтора года у нас есть результаты, и вы не поддерживаете эти результаты, потому что они вам не нравятся", – обратился он к Коваль. Та сказала, что он неправ.

Файерстоун и Навроцкий предложили проголосовать за утверждение математических результатов конкурса.

"Кто за то, что 230+16=246 и это – результат Клименко Александра? Кто за то, что 209+20=229 и это – результат Синюка Андрея? 225+15=240 и это – результат Савицкого?" – сказал Навроцкий.

За это решение опять проголосовали лишь пять членов комиссии – Кос, Навроцкий, Цоцория, Файерстоун и Куйбида. Когда Коваль озвучила результаты голосования, Навроцкий подчеркнул: "Извините, но те, кто не голосовал, противоречат здравому смыслу". Глава комиссии снова предложила перенести заседание.

После рассуждений членов комиссии о том, сколько будет 230+16, и дискуссии о давлении на комиссию вопрос о принятии окончательного решения снова поставили на голосование, но результаты волеизъявления были такими же, как и при предыдущих голосованиях.

Коваль в течение последних часов заседания несколько раз повторила, что "все устали", а она лично заболела. В заседании все же объявили перерыв, дата следующего пока не озвучена. Предварительно Коваль сказала Общественному, что оно состоится 23-го или 24 декабря.

Что известно о финалистах и победителе конкурса

Синюк – прокурор Офиса генпрокурора. Ему 33 года, в судах прокурор представляет сторону гособвинения по делам об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, о третьем нападении на одесского активиста Сергея Стерненко и о создании частной военной компании, где фигурирует экс-нардеп Семен Семенченко, сообщил "5 канал".

Прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Скриншот: Хто замовив Катю Гандзюк? / YouTube

В ходе конкурса он оспаривал результаты практического задания, а на последнее заседание прислал письмо, в котором просил отложить заседание и объявление результатов конкурса из-за решения Окружного административного суда Киева, который отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. Просьбу Синюка не удовлетворили.

Клименко 35 лет, он возглавляет третий отдел детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Как пишет "Бабель", он работает в НАБУ с 2016 года, за это время расследовал уголовные производства в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также Татарова. Кроме того, Клименко является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского.

Детектив НАБУ Александр Клименко. Скриншот: 5 канал / YouTube

В ходе собеседования Клименко, кроме прочего, говорил о необходимости усиливать независимость САП от Офиса генпрокурора. Также он сказал, что результат борьбы с коррупцией в Украине увидели лишь после запуска НАБУ, а до того была "имитация борьбы". По мнению Синюка, "законодатель предпринял столько мер, чтобы САП была независима, что задача большинства – выполнять эти требования".

Как реагируют общество и эксперты на действия комиссии

Директор НАБУ Артем Сытник 9 декабря говорил, что в конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно. По его словам, назначение главы САП является ключевым в антикоррупционной реформе и большинство представителей власти заинтересованы в том, чтобы назначить удобного для себя человека.

"За эти семь лет САП показала себя во многих делах. Это и представители парламента, правительства, судьи, руководители крупных государственных предприятий. То есть люди, которые занимают высокие должности, оказывают серьезное влияние. [...] Поэтому эта должность является ключевой, за нее идет большая борьба", – сказал Сытник, сообщало hromadske.

Еще до этого, 2 сентября, США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

В соцсетях наибольшим поводом для обсуждений стало последнее заседание комиссии.

"Глава САП – не президент. Тут нужно выбирать тщательно и взвешенно, – шутит журналист Михаил Ткач. – Я понял. Они не выбирают руководителя САП, потому что [подозреваемый во взяточничестве экс-судья Николай] Чаус сейчас занят".

Шабунин вспомнил совместное заявление Зеленского и президента США Джо Байдена от 2 сентября. Председатель правления ЦПК считает ответственными за срыв последнего заседания Ермака и Зеленского, поэтому пишет, что президент Украины "подтерся своим публичным обязательством перед США".

"Зеленский заявил, что Украина хочет получить от НАТО очень четкую временную перспективу членства в 2022 году. В тот момент, когда Зеленский это заявлял, его Ермак плевал в глаза администрации Байдена, демонстративно срывая объявление нового руководителя САП. Какая там "четкая временная перспектива" НАТО? После того, как президент, извините, подтерся своим публичным обязательством перед США, нам бы не избавиться от уже обещанной ими помощи", – написал Шабунин.

На то, что Украина не выполняет обязательства по этому конкурсу, обратил внимание и инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он нашел четыре версии происходящего, но заметил, что ни одна не является приятной.

"Если серьезно, то происходит какой-то позор. Но попытка искать здравый смысл в любых шагах позволяет думать о том, что этот позор – меньшее зло. То есть срыв конкурса по выбору прокурора САП, публичное порицание, срыв обязательств перед западными партнерами – для принимающих решение это все, вероятно, меньшее зло. И, выбирая между работающим независимым прокурором САП и позором, и [они] предпочитают выбирать позор", – отметил он.

"Надо же, какая интрига..." – иронизирует Холодницкий, а экс-глава ОП Андрей Богдан в комментариях предлагает ему подать иск о восстановлении в должности.

Журналист проекта расследований Bihus.info Даниил Мокрик объясняет влиянием Татарова нежелание части комиссии признавать детектива НАБУ победителем конкурса.

"Всегда нужно помнить, чьими руками производится грязная работа. Кто исполняет пожелания и приказы. Кто конкретно создает этот треш. Потому что даже самые плохие проявления власти работают только тогда, когда их реализуют миньоны. Поэтому в этом случае знакомьтесь с Екатериной Коваль. И запоминайте ее. Это – председатель конкурсной комиссии. Именно она напрямую делает все для того, чтобы срывать процесс и последовательно превращать конкурс в фарс", – написал он.

"Почему с итогами конкурса по САП жульничают украинские члены комиссии от Верховной Рады, а стыдно перед иностранными членами комиссии – мне? Это же какой-то жгучий, нереальный стыд", – возмутился украинский журналист Евгений Кузьменко.

Произошедшее вчера на заседании комиссии – "стыд вселенского масштаба", считает юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов.

"Чтобы не было снова интерпретаций и непонятных репостов: победил в конкурсе на главу САП детектив НАБУ Александр Клименко. У его конкурента априори не было шансов обойти Сашу по баллам", – подытожил он.

Вместо послесловия

Сейчас в Украине проходит еще один конкурс на руководящую должность в правоохранительных органах – главы Госбюро расследований. И там, как пишет Леменов, ситуация "почти безнадежная".