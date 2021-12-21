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Комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя

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По итогам конкурса на должность главы САП больше баллов получил детектив НАБУ Клименко
По итогам конкурса на должность главы САП больше баллов получил детектив НАБУ Клименко
Фото: slovoidilo.ua

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дважды не проголосовали за утверждение результатов конкурса. Комиссия, таким образом, не определила победителя.

Заседание конкурсной комиссии проходило в онлайн-формате, оно транслировалось на YouTube-канале "Конкурс САП – 2021".

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Таким образом, Клименко победил и должен был быть рекомендован к назначению.

Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной рады – Вячеслав Навроцкий, пишет "Слово и дело".

В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента: Елена Бусол, Евгений Соболь, Андрей Гуджал, Богдан Романюк, а также ее глава Екатерина Коваль, отметил в Telegram руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин.

В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

Представители международных организаций в комиссии выразили крайнее удивление невозможностью формального утверждения итогов конкурса и настояли на повторном голосовании, но оно также не дало результата, пишет "Интерфакс-Украина".

Коваль в ответ заявила, что есть рейтинговые победители, которых комиссия поздравляет. При этом она предложила перенести заседание на 23 декабря, чтобы "подготовить проекты для Офиса генпрокурора". Глава комиссии подчеркнула, что еще не получена информация от кадрового подразделения по спецпроверке кандидатов.

Коваль также обратила внимание на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным, писало издание LIGA.net.

В свою очередь, представители международных организаций в комиссии указали, что решение ОАСК не вступило в силу.

По словам Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

"Чтобы у наших западных союзников точно не осталось сомнений, что [президент Украины Владимир] Зеленский и [глава Офиса президента Андрей] Ермак плюнули им в лицо. Для понимания: контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии отказались утвердить ими же проставленные и лично объявленные баллы", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что члены комиссии не дали голоса "за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года".

"Члены комиссии предлагают собраться завтра, однако это ничего не изменит. Клименко является победителем конкурса – и значит, что Банковая собирается сорвать конкурс. Решение ОАСК накануне точно не случайно и писалось на Банковой", – резюмировал Шабунин.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

Теги: Украина, рейтинг, Александр Клименко, прокуратура, конкурс, Виталий Шабунин, Владимир Зеленский, голосование, НАБУ, президент, САП, Центр противодействия коррупции, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение, заседание, ОАСК
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