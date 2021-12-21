Комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя

По итогам конкурса на должность главы САП больше баллов получил детектив НАБУ Клименко Фото: slovoidilo.ua

Заседание конкурсной комиссии проходило в онлайн-формате, оно транслировалось на YouTube-канале "Конкурс САП – 2021".

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Таким образом, Клименко победил и должен был быть рекомендован к назначению.

Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной рады – Вячеслав Навроцкий, пишет "Слово и дело".

В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента: Елена Бусол, Евгений Соболь, Андрей Гуджал, Богдан Романюк, а также ее глава Екатерина Коваль, отметил в Telegram руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин.

В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

Представители международных организаций в комиссии выразили крайнее удивление невозможностью формального утверждения итогов конкурса и настояли на повторном голосовании, но оно также не дало результата, пишет "Интерфакс-Украина".

Коваль в ответ заявила, что есть рейтинговые победители, которых комиссия поздравляет. При этом она предложила перенести заседание на 23 декабря, чтобы "подготовить проекты для Офиса генпрокурора". Глава комиссии подчеркнула, что еще не получена информация от кадрового подразделения по спецпроверке кандидатов.

Коваль также обратила внимание на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), который отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным, писало издание LIGA.net.

В свою очередь, представители международных организаций в комиссии указали, что решение ОАСК не вступило в силу.

По словам Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

"Чтобы у наших западных союзников точно не осталось сомнений, что [президент Украины Владимир] Зеленский и [глава Офиса президента Андрей] Ермак плюнули им в лицо. Для понимания: контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии отказались утвердить ими же проставленные и лично объявленные баллы", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что члены комиссии не дали голоса "за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года".

"Члены комиссии предлагают собраться завтра, однако это ничего не изменит. Клименко является победителем конкурса – и значит, что Банковая собирается сорвать конкурс. Решение ОАСК накануне точно не случайно и писалось на Банковой", – резюмировал Шабунин.