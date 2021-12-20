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Западные дипломаты намерены посетить заседание комиссии по отбору руководителя САП

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Заседание комиссии по отбору главы САП назначено на 21 декабря
Заседание комиссии по отбору главы САП назначено на 21 декабря
Фото: slovoidilo.ua

Американские дипломаты и представители дипмиссий других западных стран 21 декабря намерены прийти на заседание конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"США, ЕС, Великобритания и Канада с нетерпением ждут участия в заседании комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим украинским достижением года в борьбе с коррупцией. Украинцы хотят реформ, мощную САП. Они не желают коррупции", – отметили дипломаты. 

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал президент Украины Владимир Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) встречались с главой Офиса президента Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посольство США, конкурс, дипломаты, антикоррупционная прокуратура, САП, послы
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