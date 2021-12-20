ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию главы САП. Решение суда может заблокировать конкурс

Отмечается, что суд частично удовлетворил исковые требования.

"Решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве начиная с 16.07.2015 года ответчик по делу – конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП – был лишен полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы, – говорится в сообщении. – Суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП".

В ОАСК также сослались на ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы госвласти и органы местного самоуправления, их должностные лица "обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

ОАСК рассматривал дело по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начиная с июня 2021 года, сообщили в суде. Указано, что к делу привлекли 136 третьих лиц, из которых 132 – участники конкурса на занятие админдолжностей в САП.

По мнению руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, за решением ОАСК стоят президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз: [глава суда] Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака, – написал Шабунин в Telegram. – Из хорошего. ОАСК – суд первой инстанции, а значит, его решения не приобретают законную силу до решения апелляционной инстанции. Конкурс должен продолжаться, и завтра [21 декабря] комиссия должна избрать руководителя САП".

В то же время Шабунин убежден, что "контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК".

"Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для властей Зеленского/Ермака (а также остальных участников этого процесса). К сожалению, это может отразиться и на всей стране. Повторюсь: это уже давно не о срыве конкурса на руководителя САП – это разрушение наших отношений с Западом во время российской агрессии, а значит, о государственной измене", – подчеркнул Шабунин.

Юрист ЦПК Елена Щербан отметила, что своим решением ОАСК "в очередной раз использовал свои незаконные методы, чтобы повлиять на конкурс САП", пишет LIGA.net.

По словам Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

"Фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП", – резюмировала юрист ЦПК.