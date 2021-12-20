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ПОЛИТИКА

В Офисе президента отреагировали на решение ОАСК по конкурсу на должность главы САП

В ОП считают, что у комиссии есть все необходимые возможности для завершения конкурса на должность главы САП
В ОП считают, что у комиссии есть все необходимые возможности для завершения конкурса на должность главы САП
Фото: radiosvoboda.org

В Офисе президента считают, что решение Окружного административного суда Киева об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является основанием для затягивания самого конкурса.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте главы государства 20 декабря. 

В ОАСК сегодня сообщили, что суд принял решение о отмене порядка работы конкурсной комиссии, но подчеркнули, что оно еще не вступило в силу. 

По данным Офиса президента, иск в ОАСК подал один из бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Там подчеркивают: решение не окончательное и будет "детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона", после чего "можно будет делать основательные выводы". 

"Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий этап конкурса может и должен пройти вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И президент [Владимир Зеленский], и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", – говорится в комментарии. 

В ОП отметили, что и Зеленский и его администрация "максимально заинтересованы" в завершении конкурса до конца этого года. 

"Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", – добавили авторы заявления. 

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это происходит из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) встречались с Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе

Как сообщило посольство США в Киеве, американские дипломаты и представители дипмиссий других западных стран 21 декабря намерены прийти на заседание конкурсной комиссии по отбору нового руководителя САП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: антикоррупционная прокуратура, САП, иск, суд, Офис президента Украины, ОАСК
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