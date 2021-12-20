В Офисе президента отреагировали на решение ОАСК по конкурсу на должность главы САП

В ОП считают, что у комиссии есть все необходимые возможности для завершения конкурса на должность главы САП Фото: radiosvoboda.org

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте главы государства 20 декабря.

В ОАСК сегодня сообщили, что суд принял решение о отмене порядка работы конкурсной комиссии, но подчеркнули, что оно еще не вступило в силу.

По данным Офиса президента, иск в ОАСК подал один из бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Там подчеркивают: решение не окончательное и будет "детально проанализировано на предмет соответствия требованиям закона", после чего "можно будет делать основательные выводы".

"Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий этап конкурса может и должен пройти вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия. И президент [Владимир Зеленский], и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", – говорится в комментарии.

В ОП отметили, что и Зеленский и его администрация "максимально заинтересованы" в завершении конкурса до конца этого года.

"Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", – добавили авторы заявления.