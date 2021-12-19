Богдан: Сейчас оставаться во власти в Украине может только человек, которому терять нечего

"Сейчас я абсолютно свободен и абсолютно счастлив. Сейчас любой человек, который не там, – он счастлив. Потому что такого уровня бардака, кризиса, конфликтности и неопределенности в будущем еще никогда не было. И оставаться там может только человек, которому уже терять нечего. Или он маканулся настолько глубоко, или каждый месяц полученные три сребреника – это гораздо лучше, чем…" – сказал он.
По мнению Богдана, все, кто покинул команду президента Украины Владимира Зеленского, "спасли имидж".
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.