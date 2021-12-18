Богдан: Когда я ушел, Шефир многое пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат

"[Шефира отдалили] потому что ходил с каким-то своим мнением. Не согласовывал свои слова с Андреем Борисовичем [Ермаком]. Я тоже к Сереже нормально отношусь. Когда я ушел, он многое что пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат. А сейчас вообще потерял какое-либо значение. Я даже не знаю, он там присутствует или не присутствует сейчас", – сказал он.
Год назад, в сентябре 2020-го Богдан называл Шефира одним из самых доверенных людей президента Украины Владимира Зеленского.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.
В 2020 году на пресс-конференции Зеленский называл Шефира человеком, которому доверяет. Арсен Аваков после отставки с должности главы Министерства внутренних дел Украины называл Шефира одним из умных людей в окружении Зеленского, человеком, "который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения".