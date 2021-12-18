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Богдан: Когда я ушел, Шефир многое пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат

 
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Богдан говорит, что Шефир "вообще потерял какое-либо значение" (на фото слева направо: Богдан, Шефир и Зеленский)
Богдан говорит, что Шефир "вообще потерял какое-либо значение" (на фото слева направо: Богдан, Шефир и Зеленский)
Фото: ЕРА

Первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира отдалили от главы государства из-за наличия собственного мнения. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"[Шефира отдалили] потому что ходил с каким-то своим мнением. Не согласовывал свои слова с Андреем Борисовичем [Ермаком]. Я тоже к Сереже нормально отношусь. Когда я ушел, он многое что пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат. А сейчас вообще потерял какое-либо значение. Я даже не знаю, он там присутствует или не присутствует сейчас", – сказал он.

Год назад, в сентябре 2020-го Богдан называл Шефира одним из самых доверенных людей президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.

В 2020 году на пресс-конференции Зеленский называл Шефира человеком, которому доверяет. Арсен Аваков после отставки с должности главы Министерства внутренних дел Украины называл Шефира одним из умных людей в окружении Зеленского, человеком, "который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсен Аваков, отставка, Андрей Богдан, Сергей Шефир, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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