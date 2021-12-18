Богдан: Когда я ушел, Шефир многое пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат

"[Шефира отдалили] потому что ходил с каким-то своим мнением. Не согласовывал свои слова с Андреем Борисовичем [Ермаком]. Я тоже к Сереже нормально отношусь. Когда я ушел, он многое что пробовал останавливать. Но чем дальше, тем меньше он весил в этой системе координат. А сейчас вообще потерял какое-либо значение. Я даже не знаю, он там присутствует или не присутствует сейчас", – сказал он.

Год назад, в сентябре 2020-го Богдан называл Шефира одним из самых доверенных людей президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube