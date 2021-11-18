Аваков заявил, что Шефир – "один из взрослых" в окружении Зеленского

Аваков: В моем понимании, Шефир – один из взрослых, умных людей в окружении Зеленского Фото: ЕРА

"В моем понимании, Шефир – один из взрослых, умных людей в окружении Зеленского, который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения, не учитывать мнения профессионалов. И он всегда такой – в хорошем смысле "премудрый пескарь" из Салтыкова-Щедрина", – сказал Аваков.

Он отметил, что Шефир не публичный человек. По словам Авакова, он волнуется, когда Шефир выходит на публику.

"Понимаете, я переживаю все время – когда он выйдет и что он скажет, и все выглядит не так, как это есть на самом деле. Но я ему могу говорить вообще все, я с ним не фильтрую разговор. Мы примерно одного возраста люди и обмениваемся мыслями на любую точку зрения. Отсюда у меня к нему есть определенный сантимент", – рассказал экс-министр.