Аваков заявил, что Шефир – "один из взрослых" в окружении Зеленского

"В моем понимании, Шефир – один из взрослых, умных людей в окружении Зеленского, который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения, не учитывать мнения профессионалов. И он всегда такой – в хорошем смысле "премудрый пескарь" из Салтыкова-Щедрина", – сказал Аваков.
Он отметил, что Шефир не публичный человек. По словам Авакова, он волнуется, когда Шефир выходит на публику.
"Понимаете, я переживаю все время – когда он выйдет и что он скажет, и все выглядит не так, как это есть на самом деле. Но я ему могу говорить вообще все, я с ним не фильтрую разговор. Мы примерно одного возраста люди и обмениваемся мыслями на любую точку зрения. Отсюда у меня к нему есть определенный сантимент", – рассказал экс-министр.
Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой "чувствовал дискомфорт", потому что "все выветривается в интриги", раскритиковал подготовку к отопительному сезону, а также заявил о планах заниматься политикой.
Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.