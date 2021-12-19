Богдан: Большая моя трагедия – Зеленский не научился управлять страной. Он деградирует. Всех, кто понимает бюрократический язык, он поувольнял и дальше снимает свои фильмы

Богдан: Инопланетяне, клад, бабушка трехногая – это для фильма классно, а для жизни – нет. Но у Зеленского не было другой жизни Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нас вообще в целом большая проблема в государстве. Мы не понимаем, что Владимир Александрович не вышел из "Слуги народа", из фильма своего. Он дальше играет эту роль. Мы обижаемся. Ты обижаешься, я обижаюсь, что он врет. Я пост написал, ты это говоришь, куча людей говорит. Так это же неправда. Все время врет. Так он [считает, что] не врет – он играет. Для него задача – понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились – все: его [то, что происходит] дальше, не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все, он свое дело сделал", – сказал Богдан.

По словам экс-главы ОП, то, что в украинском обществе считают ложью, Зеленский рассматривает как "сюжетные повороты".

"То, что мы называем "врет", – это сюжетные повороты. Владимир Александрович говорил: "Смотри. Фильм будет кассовым, если он интересен с первой минуты и до последней". Но, понимаешь, жизненный какой-то, правильный фильм так не построишь. Там должны быть сказочные повороты. Тут прилетели инопланетяне, там нашли клад, тут бабушка трехногая приползла… Вот для фильма это классно, а для жизни – нет. Но у него не было другой жизни. Он никогда не работал ни на государственной службе, ни на каких-то больших предприятиях. Он не знает. И большая моя трагедия – он так и не научился [управлять страной]. Он деградирует в этом плане. Он поднимался, поднимался, поднимался, а потом он всех, кто понимает бюрократический язык, поувольнял и дальше снимает свои фильмы. И мы с этим ничего не можем сделать", – добавил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube