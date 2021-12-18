Богдан прокомментировал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции "Синегора"

Богдан: Мы летали в Трускавец, я там делал совещание по туризму. Час присутствуешь на совещании. Освободился – дальше у тебя программа Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"День рождения Андрея Ермака на государственной даче в Гуте – что это было?" – спросил журналист. "День рождения был", – ответил политик.

Гордон спросил, допустил ли бы сам Богдан, возглавляя Офис президента, такой прокол.

"Это вообще по-другому делается. Честно, даже президент не имеет права. Мы когда летали, чтобы соответствовать закону… Мы летали в Трускавец, я там делал совещание по туризму. Рабочее совещание, министр, бизнес… Вот ты прилетаешь – и класс: час присутствуешь на совещании, полтора. Ну реальная проблематика. Освободился – дальше у тебя программа, которая не связана с государственной службой. Но ты уже здесь. Вот так оно всегда делается. Так во всем мире. А это что было?" – сказал Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



