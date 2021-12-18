Богдан прокомментировал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции "Синегора"

"День рождения Андрея Ермака на государственной даче в Гуте – что это было?" – спросил журналист. "День рождения был", – ответил политик.
Гордон спросил, допустил ли бы сам Богдан, возглавляя Офис президента, такой прокол.
"Это вообще по-другому делается. Честно, даже президент не имеет права. Мы когда летали, чтобы соответствовать закону… Мы летали в Трускавец, я там делал совещание по туризму. Рабочее совещание, министр, бизнес… Вот ты прилетаешь – и класс: час присутствуешь на совещании, полтора. Ну реальная проблематика. Освободился – дальше у тебя программа, которая не связана с государственной службой. Но ты уже здесь. Вот так оно всегда делается. Так во всем мире. А это что было?" – сказал Богдан.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
День рождения Ермака – 21 ноября. У него был юбилей – 50-летие.
"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории резиденции "Синегора". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.
В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.
По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.
В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".
Сам Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.
Зеленский 26 ноября подтвердил, что он и Ермак были в государственной резиденции "Синегора" 21 ноября. По его словам, они находились там в рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 30-летию украинской дипломатии.