"При Порошенко было лучше". Зеленский смеялся над шутками о себе на концерте "Вечернего квартала". Видео

"Главком" отмечает, что концерт начался сразу после прибытия Зеленского – после 20.00. Перед этим зрителям объявили, что в зале сидит президент.
Первый номер был о Зеленском, глава государства и первая леди смеялись.
Как слышно на видео, опубликованном "КП в Украине", президента пародировал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.
"Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел", – сказал Великий.
Юрий Ткач пошутил на тематику покушения на Зеленского.
"Интересно: если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?" – спросил актер.
Позже Великий голосом Зеленского обдумывает, снять ли сериал после своей каденции: "А что, если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится большим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?"
В конце номера Великий (в роли президента) и актриса "Квартала 95" Елена Кравец (в роли первой леди), сидя в зале среди зрителей, обсудили номер.
"Как концерт? Ребята старались", – спросила Кравец голосом Елены Зеленской.
"Что касается актерской игры… Конечно, никогда не думал, что такое скажу. Но смотрю я на ребят и понимаю: при Порошенко было лучше", – ответил Великий голосом президента.
"Главком" подчеркивает, что зрителей пропускали на концерт без дополнительных мер безопасности.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
В 2019 году Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.
В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.
В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов.
Великий в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском". По его словам, Зеленский – очень ранимый человек, который тяжело реагирует на критику.
Великий отметил, что студия "Квартал 95" в дальнейшем, вполне вероятно, вообще откажется от юмористических номеров на политическую тематику.
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что раньше Зеленский "с людьми общался", а сейчас у него "охраны 57 человек".