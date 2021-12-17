"При Порошенко было лучше". Зеленский смеялся над шутками о себе на концерте "Вечернего квартала". Видео

Зеленский (справа на экране) пришел на концерт с Ермаком (слева) Скриншот: КП в Украине / Telegram

"Главком" отмечает, что концерт начался сразу после прибытия Зеленского – после 20.00. Перед этим зрителям объявили, что в зале сидит президент.

Первый номер был о Зеленском, глава государства и первая леди смеялись.

Как слышно на видео, опубликованном "КП в Украине", президента пародировал актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.

"Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел", – сказал Великий.

Юрий Ткач пошутил на тематику покушения на Зеленского.

"Интересно: если я расслабляю живот, выстрелившая пуговица будет считаться покушением на президента?" – спросил актер.

Позже Великий голосом Зеленского обдумывает, снять ли сериал после своей каденции: "А что, если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится большим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?"

В конце номера Великий (в роли президента) и актриса "Квартала 95" Елена Кравец (в роли первой леди), сидя в зале среди зрителей, обсудили номер.

"Как концерт? Ребята старались", – спросила Кравец голосом Елены Зеленской.

"Что касается актерской игры… Конечно, никогда не думал, что такое скажу. Но смотрю я на ребят и понимаю: при Порошенко было лучше", – ответил Великий голосом президента.

"Главком" подчеркивает, что зрителей пропускали на концерт без дополнительных мер безопасности.