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Актер "Квартала 95" Великий: Когда Вова только стал президентом, я звонил, представляясь Зеленским, – люди велись очень сильно

 
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Для пародирования Зеленского Великий использует парик
Для пародирования Зеленского Великий использует парик
Фото: Юрий Великий Официальная страница / Facebook

Украинский пародист, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий рассказал, что разыгрывал людей звонками от имени президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У меня есть друзья: соавторы, коллеги по авторскому цеху, соседи по кабинету и так далее… У друзей свадьба, например, или день рождения, или еще что-то. И они мне говорят: "Юрчик, можешь записать поздравление от Зеленского?" Я не могу им отказать. Я с собой уже вожу парик в машине – он может пригодиться в любой момент. Микрофон тоже всегда лежит в машине", – рассказал Великий. 

Так, он рассказал историю, как разыграл человека по просьбе актрисы "Квартала 95" Елены Кравец. 

"Лена Кравец была на дне рождения у кого-то из ребят, но они поняли. Мы договорились, что я позвоню… Она говорит: "Юрчик, я тебе сброшу смс. Ты меня набери – я скажу, что звонит Вован. Я дам ему трубку, а ты поздравишь". И она мне даже сказала какие-то ключевые слова, которые этот человек 100% мог ожидать от Вовы. Я, естественно, звоню. По громкой связи говорю: "Ленчик, у меня очень мало времени. Быстро дай Саше трубку. Я хочу поздравить". – "Да, Владимир Саныч, ты на громкой связи". И я начинаю поздравлять…" – описал актер.

Теперь, по его словам, ему уже не удается так разыграть кого-то, зато ему заказывают видеопоздравления политиков. 

"Если бы это все происходило, когда только-только Вова стал президентом… Я тогда звонил – люди велись очень сильно. Сейчас, конечно, все подыгрывают мне: "Хорошо, Владимир Александрович, да, да, будем здоровы…" Потому что они знают, что в "Квартале" есть Великий, который пародирует президента. И, конечно, они уже знают мой голос, когда я пародирую Владимира. И знают настоящий голос Владимира", – пояснил Великий.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до политической карьеры был ее художественным руководителем. 20 мая 2019 года Зеленский официально вступил в должность президента Украины

В 2019 году Кравец рассказывала, что Зеленский после вступления в должность вычитывал шутки студии о себе и первой леди, а первый помощник президента Сергей Шефир не исключал, что Зеленский вернется к работе в "Квартале 95". "Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое, хорошее кино", – говорил Шефир о президенте в июле 2019-го.

В начале 2020-го президент сказал, что больше не читает сценарии "Квартала 95" и не имеет времени на встречи с бывшими коллегами по студии.

В октябре 2021 года актер и сценарист студии "Квартал 95" Александр Пикалов заявил, что участники студии не могут оценивать работу Зеленского в должности президента Украины. "Да, это самоцензура. Он наш товарищ, мы не можем сейчас оценивать все. Но я тебе скажу, что на самом деле изменения в стране таки происходят", – сказал Пикалов. Великий в интервью Бацман повторил этот тезис, заявив, что "ни при каких обстоятельствах не будет жестко шутить о Зеленском".

Великий в 2005 году вместе с Сергеем Цвиловским основал дуэт "Братья Шумахеры", который существовал до 2019 года.

В 2009 году Великий переехал из Одессы в Киев и начал сотрудничество со студией "Квартал 95": сначала – в составе дуэта "Братья Шумахеры", а затем – самостоятельно. В "Квартале 95" Великий и пишет сценарии, и выступает как актер на сцене. С 2019 года пародирует президента Зеленского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Зеленский, студия Квартал 95, пародия, пранк, Юрий Великий, розыгрыш
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