"У меня есть друзья: соавторы, коллеги по авторскому цеху, соседи по кабинету и так далее… У друзей свадьба, например, или день рождения, или еще что-то. И они мне говорят: "Юрчик, можешь записать поздравление от Зеленского?" Я не могу им отказать. Я с собой уже вожу парик в машине – он может пригодиться в любой момент. Микрофон тоже всегда лежит в машине", – рассказал Великий.

Так, он рассказал историю, как разыграл человека по просьбе актрисы "Квартала 95" Елены Кравец.

"Лена Кравец была на дне рождения у кого-то из ребят, но они поняли. Мы договорились, что я позвоню… Она говорит: "Юрчик, я тебе сброшу смс. Ты меня набери – я скажу, что звонит Вован. Я дам ему трубку, а ты поздравишь". И она мне даже сказала какие-то ключевые слова, которые этот человек 100% мог ожидать от Вовы. Я, естественно, звоню. По громкой связи говорю: "Ленчик, у меня очень мало времени. Быстро дай Саше трубку. Я хочу поздравить". – "Да, Владимир Саныч, ты на громкой связи". И я начинаю поздравлять…" – описал актер.

Теперь, по его словам, ему уже не удается так разыграть кого-то, зато ему заказывают видеопоздравления политиков.

"Если бы это все происходило, когда только-только Вова стал президентом… Я тогда звонил – люди велись очень сильно. Сейчас, конечно, все подыгрывают мне: "Хорошо, Владимир Александрович, да, да, будем здоровы…" Потому что они знают, что в "Квартале" есть Великий, который пародирует президента. И, конечно, они уже знают мой голос, когда я пародирую Владимира. И знают настоящий голос Владимира", – пояснил Великий.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

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