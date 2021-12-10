Актер "Квартала 95" Великий рассказал, почему на самом деле распался дуэт "Братьев Шумахеров"

Великий вспомнил, что дуэт "Братьев Шумахеров" они с Цвиловским создали после многих лет игры в разных командах КВН. В то время зрители считали комиков братьями, поскольку они всегда выступали вдвоем.

"Кстати, многие думали, что мы братья. Это правда. Дело в том, что где-то с 98–99-го года мы с Сергеем [Цвиловским], играя в команде КВН Одесского морского университета, начали вместе писать номера и потом эти номера играть. И у нас получился достаточно живой дуэт, живенький, скажем так. И нам все стали говорить: "Вы почаще пишите что-то под себя. Играйте номера. У вас хорошо получается". И мы воспользовались этим советом: начали писать, играть. И, собственно, играли за несколько команд в Одессе. Играли в других лигах, в других городах, становились чемпионами других лиг. И вот, в общем-то, с тех пор мы были неразлучны", – рассказал Великий.

Дуэт "Братьев Шумахеров" развлекал зрителей 20 лет. Причиной его распада пародист называет смену приоритетов своего напарника и моральную усталость. Кроме того, говорит Великий, Цвиловский решил уехать за границу.

"Ну, во-первых, мы больше 20 лет вместе работали. Во-вторых, у Сережи поменялись приоритеты. Он планировал переезд в другую страну. Возможно, он устал морально. На самом деле это очень тяжело. Нужно постоянно быть в материале, нужно постоянно что-то писать. Еще работая в "Квартале", мы писали одно количество номеров на концерт, а когда мы пошли делать свое шоу, писали в три, а то и в четыре раза больше. И вот этот график, эта рутина, конвейер..." – сказал пародист.

Великий убеждает, что никаких конфликтов с напарником у него не было, однако сейчас они с Цвиловским даже не общаются и судьба бывшего коллеги по сцене ему неизвестна.

"Я не знаю, честно говоря. Он планировал уезжать в Соединенные Штаты. Там что-то не срослось у него. И он, по-моему, точно не в Украине. Куда-то он уехал. Когда-то мы поздравляли друг друга с днем рождения… Мы не ссорились, у нас никаких конфликтов не было. Во время работы у нас, конечно, бывали творческие конфликты, но они сразу же заглаживались. Мы находили какое-то решение. Это было его решение о переезде. И я не мог его отговаривать. Наверное, наши пути разошлись просто", – отметил он.

По мнению Великого, сейчас между "братьями Шумахерами" период отдыха друг от друга, а как будет дальше – покажет жизнь.

Актер "Квартала 95" Великий: "Квартал", который шутил остро политически, себя изжил. Сейчас мы в той ситуации, когда не будем шутить. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube