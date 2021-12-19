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Богдан: Если глава государства делегирует полномочия одному человеку, он не президент, а оболочка президента. Зеленский делегирует одному

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Богдан о Зеленском: Чем больше он не хочет и чем больше он делегирует, в конце концов получается, что он ничего не хочет и все делегирует
Богдан о Зеленском: Чем больше он не хочет и чем больше он делегирует, в конце концов получается, что он ничего не хочет и все делегирует
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Владимир Зеленский – не президент страны, а "оболочка президента".

Гордон спросил у Богдана, кто и как информирует президента о состоянии дел в стране: "Вот буквально: кто определяет, какая папочка и в какой последовательности окажется на столе президента?"

Богдан ответил, что президент сам должен это определять.

"Если он хочет определять что-то в этой стране, он сам определяет. А если не хочет, то он делегирует. А чем больше он не хочет и чем больше он делегирует, в конце концов получается, что он ничего не хочет и все делегирует. А если он делегирует нескольким людям, то он как бы может балансировать. А если он делегирует одному человеку, то тогда он не президент – он оболочка президента", – считает экс-глава ОП.

На уточняющий вопрос, делегировал ли Зеленский полномочия только одному человеку, экс-глава ОП ответил утвердительно: "Он делегирует одному".

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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