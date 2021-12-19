Богдан: Если глава государства делегирует полномочия одному человеку, он не президент, а оболочка президента. Зеленский делегирует одному

Гордон спросил у Богдана, кто и как информирует президента о состоянии дел в стране: "Вот буквально: кто определяет, какая папочка и в какой последовательности окажется на столе президента?"
Богдан ответил, что президент сам должен это определять.
"Если он хочет определять что-то в этой стране, он сам определяет. А если не хочет, то он делегирует. А чем больше он не хочет и чем больше он делегирует, в конце концов получается, что он ничего не хочет и все делегирует. А если он делегирует нескольким людям, то он как бы может балансировать. А если он делегирует одному человеку, то тогда он не президент – он оболочка президента", – считает экс-глава ОП.
На уточняющий вопрос, делегировал ли Зеленский полномочия только одному человеку, экс-глава ОП ответил утвердительно: "Он делегирует одному".
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.