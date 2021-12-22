Послы G7 разочарованы, что комиссия не утвердила победителя конкурса на должность главы САП

САП требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией, отметили послы стран G7 Фото: slovoidilo.ua

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных Верховной Радой членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины о назначении постоянного руководителя", – отмечается в сообщении.

Послы стран "Большой семерки" призвали отборочную комиссию "как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс".

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", – подчеркнули дипломаты.

Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Но комиссия не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, – не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

Он отметил, что члены комиссии не дали голоса "за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года".