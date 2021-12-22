Послы G7 разочарованы, что комиссия не утвердила победителя конкурса на должность главы САП

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных Верховной Радой членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины о назначении постоянного руководителя", – отмечается в сообщении.
Послы стран "Большой семерки" призвали отборочную комиссию "как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс".
"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", – подчеркнули дипломаты.
Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021
По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Но комиссия не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, – не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.
По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".
Он отметил, что члены комиссии не дали голоса "за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года".
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.
2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.
Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.
20 декабря Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным, писало издание LIGA.net.