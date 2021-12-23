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Комиссия по избранию главы САП соберется 24 декабря. На заседании могут объявить победителя конкурса

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Заседание комиссии состоится 24 декабря в 16.00
Заседание комиссии состоится 24 декабря в 16.00
Фото: slovoidilo.ua

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберется завтра, 24 декабря, для объявления победителя конкурса. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"24 декабря 2021 года в 16.00 состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", – говорится в сообщении.

Вероятно, на этом заседании члены комиссии должны утвердить победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение. На предыдущем заседании комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя.

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк.

Теги: Александр Клименко, конкурс, САП, Офис генпрокурора
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