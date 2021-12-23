В посольстве США разочарованы неудачей с назначением главы САП

В посольстве США в Украине отметили, что осталось только утвердить результаты конкурса на должность главы САП Фото: EPA

"Посольство США разочаровано неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже определен – осталось только утвердить результаты конкурса", – отметили в американском посольстве в Киеве.

Накануне, 22 декабря, послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине призвали конкурсную комиссию по избранию главы САП "как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс".

По итогам конкурса по избранию главы САП детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Но комиссия 21 декабря не смогла утвердить результаты конкурса. За это решение проголосовали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время пять других членов комиссии от парламента, включая ее главу, не поддержали решение. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

По словам руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, назначение руководителя САП сорвала "контролируемая Банковой" часть комиссии – это было сделано "показательным, подчеркнуто беспредельным способом".

Он отметил, что члены комиссии не дали голоса "за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года".

В Офисе генпрокурора сообщили 23 декабря, что комиссия по избранию главы САП соберется завтра, 24 декабря, для объявления победителя конкурса.