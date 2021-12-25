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Тело без головы не может идти в правильном направлении – Холодницкий о ситуации в САП

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Полноценного руководителя САП нет больше года
Полноценного руководителя САП нет больше года
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) без полноценного руководителя происходит "разброд и шатание", заявил бывший глава ведомства Назар Холодницкий в опубликованном 24 декабря интервью НВ.

"Стране нужен антикоррупционный прокурор. Стране в целом, САП в том числе. Без руководителя в САП, как говорится, "разброд и шатание". Начиная с того, что столовая не работает даже. Понимаете? Это смешно. Когда бытовых проблем нет, ты думаешь, что они как должное, а когда что-то появляется, то сразу некомфортно", – сказал он.

Экс-глава специализированной прокуратуры ответил на вопрос, что в ней происходит сейчас.

"Знаете, когда тело без головы, оно не может идти в правильном направлении. То же самое сейчас и в прокуратуре: все ждут, что будет", – объяснил Холодницкий.

Он отметил, что трансляцию заседания конкурсной комиссии по отбору руководителя САП просмотрели 600 раз, "из них точно 50 просмотров – это были прокуроры САП".

"Выбор руководителя – это только одна часть. Украина подписала обязательство о том, что мы должны усилить независимость антикоррупционной прокуратуры путем создания отдельного юридического лица – другие процессы должны быть. Считаю, что это не совсем верно. Я так понимаю, что хотят из САП сделать региональную прокуратуру – это снижение статуса прокурора САП с центрального на более низкий уровень. Но почему-то полагают, что таким образом будет обеспечена большая независимость", – заявил Холодницкий.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в 2015 году. Холодницкий возглавлял ее, пока не ушел в отставку в августе 2020 года. Обязанности главы САП исполняет первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, а Синюк – 229 баллов. 21 декабря комиссия огласила результаты конкурса на должность главы САП, но не утвердила победителя. Решение об утверждении результатов конкурса поддержали четыре члена комиссии от международных организаций и один от Верховной Рады. В то же время за решение не проголосовали пять других членов комиссии от парламента. В результате комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

24 декабря часть членов комиссии также отказались признавать результаты конкурса.

Послы "Большой семерки" (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) 6 декабря встречались с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на должность главы САП. По словам юриста ЦПК Елены Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

Теги: коррупция, прокуратура, конкурс, трансляция, антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП
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