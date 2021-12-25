Тело без головы не может идти в правильном направлении – Холодницкий о ситуации в САП

"Стране нужен антикоррупционный прокурор. Стране в целом, САП в том числе. Без руководителя в САП, как говорится, "разброд и шатание". Начиная с того, что столовая не работает даже. Понимаете? Это смешно. Когда бытовых проблем нет, ты думаешь, что они как должное, а когда что-то появляется, то сразу некомфортно", – сказал он.

Экс-глава специализированной прокуратуры ответил на вопрос, что в ней происходит сейчас.

"Знаете, когда тело без головы, оно не может идти в правильном направлении. То же самое сейчас и в прокуратуре: все ждут, что будет", – объяснил Холодницкий.

Он отметил, что трансляцию заседания конкурсной комиссии по отбору руководителя САП просмотрели 600 раз, "из них точно 50 просмотров – это были прокуроры САП".

"Выбор руководителя – это только одна часть. Украина подписала обязательство о том, что мы должны усилить независимость антикоррупционной прокуратуры путем создания отдельного юридического лица – другие процессы должны быть. Считаю, что это не совсем верно. Я так понимаю, что хотят из САП сделать региональную прокуратуру – это снижение статуса прокурора САП с центрального на более низкий уровень. Но почему-то полагают, что таким образом будет обеспечена большая независимость", – заявил Холодницкий.