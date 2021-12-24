Для Украины лучше провести параллельно конкурсы на должности глав НАБУ и САП – Холодницкий

"Выскажу непопулярное мнение, которое действующие антикоррупционные чиновники и руководители не могут публично объявить, но говорят об этом непублично. Давайте будем честными: учитывая скандалы, в которых сейчас этот конкурс проходит, то, какие люди были отсеяны во время конкурса, то, что уже подходит время к отбору директора НАБУ, я считаю, что лучше для страны было бы эти конкурсы провести параллельно – и на должность директора НАБУ, и на должность руководителя САП", – сказал он.

По словам экс-главы САП, это необходимо, "чтобы обновить антикоррупционную систему".

"Так, как этот конкурс сейчас проходит, – это стыдно. Все пишут о стыде, позоре. Признать одну математическую цифру, которая больше другой, – не нужно для этого конкретного отдельного решения. Но мы этого не можем сделать", – подчеркнул Холодницкий.

Он отметил, что конкурс на директора НАБУ начинается в апреле 2022 года, "а там еще и конь не валялся: комиссии нет, ничего не делается, а уже конец года".

По итогам конкурса на должность главы САП один финалист, детектив НАБУ Александр Клименко, получил 246 баллов, а второй финалист, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, – 229 баллов. Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс подошел к завершению.

24 декабря часть членов комиссии также отказались признавать результаты конкурса.