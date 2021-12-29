Офис генпрокурора повторно проверяет кандидата на должность главы САП, занявшего в конкурсе второе место – ЦПК

Как отмечает ЦПК, по результатам конкурса комиссия фактически определила победителя – детектива НАБУ Александра Клименко. Другой кандидат Андрей Синюк, действующий прокурор Офиса генпрокурора, занял второе место в рейтинге и претендует на должность замруководителя САП.
Однако конкурсная комиссия дважды, 21 декабря и 24 декабря, не смогла утвердить фактический результат и предоставить победителя для назначения генпрокурору Ирине Венедиктовой. Часть парламентской квоты комиссии отказалась голосовать за такое решение.
"В то же время Офис генпрокурора и председатель комиссии Екатерина Коваль начали саботаж процесса, незаконно требуя проведения повторной спецпроверки кандидатов", – заявили в ЦПК.
В организации называют повторную проверку незаконной и утверждают, что ее незаконность подтвердило Нацагентство по предотвращению коррупции. Агентство предоставило официальное разъяснение о том, что повторная спецпроверка кандидатов законом не предусмотрена: "Правовых оснований для повторного предоставления согласия с целью проведения специальной проверки лицом, претендующим на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и проведения повторной специальной проверки нет".
В рамках конкурса кандидаты уже прошли специальную проверку еще весной. По ее результатам в отношении кандидатов составлены соответствующие справки, имеющиеся в конкурсной комиссии.
"Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, Офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку”, – комментирует председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
В случае, если Клименко даст разрешение на проверку, могут появиться искусственные препятствия в процессе назначения, отмечает ЦПК.
"Например, во время повторной проверки у кандидата, не устраивающего Офис президента, СБУ может отобрать доступ к гостайне. Ранее подобным образом от работы отстранили заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова", – говорят в организации.
Специализированная антикоррупционная прокуратура была создана в 2015 году. Ее возглавлял Назар Холодницкий, пока он не ушел в отставку в августе 2020 года. Обязанности главы САП исполняет первый заместитель Максим Грищук.
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.
Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходило из-за "подконтрольных Банковой членов комиссии". В конкурсе на должность главы САП происходят "неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи", а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.
7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это Клименко и Синюк. По итогам конкурса Клименко получил 246 баллов, Синюк – 229 баллов.