Офис генпрокурора повторно проверяет кандидата на должность главы САП, занявшего в конкурсе второе место – ЦПК

У САП нет главы с августа 2020 года Фото: depositphotos.com

Как отмечает ЦПК, по результатам конкурса комиссия фактически определила победителя – детектива НАБУ Александра Клименко. Другой кандидат Андрей Синюк, действующий прокурор Офиса генпрокурора, занял второе место в рейтинге и претендует на должность замруководителя САП.

Однако конкурсная комиссия дважды, 21 декабря и 24 декабря, не смогла утвердить фактический результат и предоставить победителя для назначения генпрокурору Ирине Венедиктовой. Часть парламентской квоты комиссии отказалась голосовать за такое решение.

"В то же время Офис генпрокурора и председатель комиссии Екатерина Коваль начали саботаж процесса, незаконно требуя проведения повторной спецпроверки кандидатов", – заявили в ЦПК.

В организации называют повторную проверку незаконной и утверждают, что ее незаконность подтвердило Нацагентство по предотвращению коррупции. Агентство предоставило официальное разъяснение о том, что повторная спецпроверка кандидатов законом не предусмотрена: "Правовых оснований для повторного предоставления согласия с целью проведения специальной проверки лицом, претендующим на административную должность в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и проведения повторной специальной проверки нет".

В рамках конкурса кандидаты уже прошли специальную проверку еще весной. По ее результатам в отношении кандидатов составлены соответствующие справки, имеющиеся в конкурсной комиссии.

"Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, Офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку”, – комментирует председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

В случае, если Клименко даст разрешение на проверку, могут появиться искусственные препятствия в процессе назначения, отмечает ЦПК.

"Например, во время повторной проверки у кандидата, не устраивающего Офис президента, СБУ может отобрать доступ к гостайне. Ранее подобным образом от работы отстранили заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова", – говорят в организации.